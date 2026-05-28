Нацбанк показав курс долара та євро на 29 травня

У п'ятницю, 29 травня, офіційний курс долара до гривні відійде від свого рекордного максимуму і становитиме 44,26 грн

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро також зменшиться та сягне 51,43 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 29 травня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,26 грн (44,29 грн станом на 28 травня);

1 євро – 51,43 грн (51,54 грн станом на 28 травня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 27 травня – 44,27 грн.