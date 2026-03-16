Нацбанк показав курс долара і євро на вівторок 17 березня

У вівторок, 15 березня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 9 копійок до 50,57 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 5 копійки до 44,08 грн.

Офіційні курси на вівторок 17 березня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,08 грн (44,13 грн станом на 16 березня);

1 євро – 50,57 грн (50,66 грн станом на 16 березня).

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?

Нагадаємо:

4 березня курс долара встановив черговий рекорд щодо гривні - 43,45 грн. Наступного дня знову рекорд - 43,71 грн. 6 березня - 43,80 грн. Ще два рази курс долара встановив рекорд 10 та 12 березня.