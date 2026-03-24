Банки України показали актуальний курс валют на 24 березня

Станом на 24 березня офіційний курс долара щодо гривні зменшився до 43,82 грн, євро - до 50,88 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 44,05 - 44,17 грн. Євро - 51,10 і 51,41 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,75 - 44,25 грн (на 23 березня - 43,60 - 44,11 грн);

Євро - 50,65 - 51,50 грн (на 23 березня - 50,30 - 51,10 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,70 - 44,30 грн;

Ощадбанк - 43,65 - 44,25 грн;

Укрсиббанк - 43,75 - 44,35 грн;

ПУМБ - 43,70 - 44,30 грн;

Райффайзен - 43,75 - 44,22 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,40 - 51,40 грн;

Ощадбанк - 50,65 - 51,45 грн;

Укрсиббанк - 50,65 - 51,55 грн;

ПУМБ - 50,60 - 51,30 грн;

Райффайзен - 50,50 - 51,35 грн.

Нагадаємо:

У вівторок, 24 березня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 21 копійку до 50,88 грн.