Банки України показали актуальний курс валют на 25 березня
Фото: Getty Images
Станом на 25 березня офіційний курс долара щодо гривні становив 43,92 грн, євро - 50,89 грн.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,95 - 44,05 грн. Євро - 51,05 і 51,25 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США - 43,65 - 44,15 грн (на 24 березня - 43,75 - 44,24 грн);
Євро - 50,55 - 51,25 грн (на 24 березня - 50,70 - 51,37 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 43,55 - 44,15 грн;
- Ощадбанк - 43,65 - 44,25 грн;
- Укрсиббанк - 43,50 - 44,25 грн;
- ПУМБ - 43,70 - 44,30 грн;
- Райффайзен - 43,60 - 44,00 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 50,25 - 51,25 грн;
- Ощадбанк - 50,65 - 51,45 грн;
- Укрсиббанк - 50,50 - 51,40 грн;
- ПУМБ - 50,70 - 51,40 грн;
- Райффайзен - 50,50 - 51,08 грн.
