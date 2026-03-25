Банки України показали актуальний курс валют на 25 березня

Станом на 25 березня офіційний курс долара щодо гривні становив 43,92 грн, євро - 50,89 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,95 - 44,05 грн. Євро - 51,05 і 51,25 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,65 - 44,15 грн (на 24 березня - 43,75 - 44,24 грн);

Євро - 50,55 - 51,25 грн (на 24 березня - 50,70 - 51,37 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,55 - 44,15 грн;

Ощадбанк - 43,65 - 44,25 грн;

Укрсиббанк - 43,50 - 44,25 грн;

ПУМБ - 43,70 - 44,30 грн;

Райффайзен - 43,60 - 44,00 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,25 - 51,25 грн;

Ощадбанк - 50,65 - 51,45 грн;

Укрсиббанк - 50,50 - 51,40 грн;

ПУМБ - 50,70 - 51,40 грн;

Райффайзен - 50,50 - 51,08 грн.

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Нагадаємо:

У середу, 25 березня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 1 копійку до 50,89 грн.