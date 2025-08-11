Курс валют на 11 серпня: скільки коштує долар і євро
Фото: Getty Images
Станом на 11 серпня, офіційний курс долара до гривні впав на 7 копійок, євро - на 8 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,38 грн, євро - 48,19 грн (на 8 серпня долар - 41,45 грн, євро - 48,27 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,42 - 41,50 грн. Євро - 48,35 та 48,55 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,20 - 41,75 грн (курс на 8 серпня - 41,25 - 41,70 грн);
- Євро - 48,00 - 48,70 грн (курс на 8 серпня - 48,02 - 48,65 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;
- Ощадбанк - 41,30 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк - 41,15 - 41,75 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,31 - 41,60 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 47,75 - 48,75 грн;
- Ощадбанк - 47,95 - 48,80 грн;
- Укрсиббанк - 47,90 - 48,80 грн;
- ПУМБ - 48,00 - 48,70 грн;
- Райффайзен - 47,90 - 48,55 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.
