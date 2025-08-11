Курс валют на 11 серпня: скільки коштує долар і євро

Станом на 11 серпня, офіційний курс долара до гривні впав на 7 копійок, євро - на 8 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,38 грн, євро - 48,19 грн (на 8 серпня долар - 41,45 грн, євро - 48,27 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,42 - 41,50 грн. Євро - 48,35 та 48,55 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,20 - 41,75 грн (курс на 8 серпня - 41,25 - 41,70 грн);

Євро - 48,00 - 48,70 грн (курс на 8 серпня - 48,02 - 48,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,75 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,31 - 41,60 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,75 - 48,75 грн;

Ощадбанк - 47,95 - 48,80 грн;

Укрсиббанк - 47,90 - 48,80 грн;

ПУМБ - 48,00 - 48,70 грн;

Райффайзен - 47,90 - 48,55 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.

Читайте також: Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?