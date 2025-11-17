Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
другий щорічний захід про інвестиції

Нацбанк оголосив курс долара і євро на вівторок 18 листопада

Віктор Волокіта — 17 листопада, 18:15
Нацбанк оголосив курс долара і євро на вівторок 18 листопада
Фото: Getty Images

Офіційний курс євро до гривні у вівторок 18 листопада подешевшає на 20 копійок до 48,78 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою курс долара подорожчає на 2 копійки до 42,06 грн.

Офіційні курси на вівторок 18 листопада встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США - 42,06 грн (42,04 грн станом на 17 листопада);
  • 1 євро - 48,78 грн (48,98 грн станом на 17 листопада).

Читайте також: МВФ схиляє Україну послабити гривню. Чи допоможе це бюджету?

курс валют НБУ

НБУ

Нацбанк оголосив курс долара і євро на вівторок 18 листопада
Місія МВФ: Пишний розповів, на чому наполягатиме Україна
Нацбанк розповів про темпи інфляції в Україні

Останні новини