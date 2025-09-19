Нацбанк показав курс долара і євро на понеділок 22 вересня
Фото: Getty Images
Офіційний курс євро до гривні у понеділок 22 вересня знеціниться на 36 копійок до 48,42 грн грн.
Про це свідчить офіційний курс НБУ.
Своєю чергою, курс долара укріпиться на 1 копійку до 41,25 грн.
Офіційні курси на понеділок 22 вересня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США - 41,25 грн (41,24 грн станом на 19 вересня);
- 1 євро - 48,42 грн (48,78 грн станом на 19 вересня).
