Нацбанк показав курс долара і євро на понеділок 22 вересня

Офіційний курс євро до гривні у понеділок 22 вересня знеціниться на 36 копійок до 48,42 грн грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс долара укріпиться на 1 копійку до 41,25 грн.

Офіційні курси на понеділок 22 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,25 грн (41,24 грн станом на 19 вересня);

1 євро - 48,42 грн (48,78 грн станом на 19 вересня).

