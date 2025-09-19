Українська правда
Нацбанк показав курс долара і євро на понеділок 22 вересня

Віктор Волокіта — 19 вересня, 16:55
Фото: Getty Images

Офіційний курс євро до гривні у понеділок 22 вересня знеціниться на 36 копійок до 48,42 грн грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс долара укріпиться на 1 копійку до 41,25 грн.

Офіційні курси на понеділок 22 вересня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США - 41,25 грн (41,24 грн станом на 19 вересня);
  • 1 євро - 48,42 грн (48,78 грн станом на 19 вересня).

Читайте також: Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?

курс валют

