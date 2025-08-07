Нацбанк показав курс долара і євро на п'ятницю 8 серпня

Офіційний курс євро до гривні у п'ятницю 8 серпня знеціниться на 1 копійку до 48,27 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на 8 серпня.

Своєю чергою, курс долара зменшився на 16 копійок.

Офіційні курси на четвер на п'ятницю 8 серпня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,45 грн (41,61 грн станом на 7 серпня);

1 євро - 48,27 грн (48,28 грн станом на 7 серпня).

