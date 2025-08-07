Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 8 августа

Официальный курс евро к гривне в пятницу 8 августа обесценится на 1 копейку до 48,27 грн.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на 8 августа.

В свою очередь, курс доллара уменьшился на 16 копеек.

Официальные курсы на четверг на пятницу 8 августа установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,45 грн (41,61 грн по состоянию на 7 августа);

1 евро - 48,27 грн (48,28 грн по состоянию на 7 августа).

