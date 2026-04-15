Банки України показали новий курс валют після рекорду офіційного євро
Станом на 15 квітня офіційний курс долара щодо гривні становив 43,49 грн, євро - 51,32 грн, що стало новим рекордом євровалюти щодо гривні.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,43 - 43,55 грн. Євро - 50,65 і 50,90 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США - 43,30 - 43,75 грн (на 14 квітня - 43,30 - 43,79 грн);
Євро - 50,82 - 51,59 грн (на 14 квітня - 50,75 - 51,45 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 43,10 - 43,70 грн;
- Ощадбанк - 43,20 - 43,80 грн;
- Укрсиббанк - 43,25 - 43,80 грн;
- ПУМБ - 43,30 - 43,90 грн;
- Райффайзен - 43,30 - 43,67 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 50,60 - 51,60 грн;
- Ощадбанк - 50,85 - 51,75 грн;
- Укрсиббанк - 50,85 - 51,75 грн;
- ПУМБ - 51,00 - 51,70 грн;
- Райффайзен - 50,80 - 51,50 грн.
Нагадаємо:
У середу, 15 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшився на 57 копійок до 51,32 грн, що стане новим історичним максимумом.