Банки України показали новий курс валют після рекорду офіційного євро

Станом на 15 квітня офіційний курс долара щодо гривні становив 43,49 грн, євро - 51,32 грн, що стало новим рекордом євровалюти щодо гривні.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,43 - 43,55 грн. Євро - 50,65 і 50,90 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,30 - 43,75 грн (на 14 квітня - 43,30 - 43,79 грн);

Євро - 50,82 - 51,59 грн (на 14 квітня - 50,75 - 51,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,10 - 43,70 грн;

Ощадбанк - 43,20 - 43,80 грн;

Укрсиббанк - 43,25 - 43,80 грн;

ПУМБ - 43,30 - 43,90 грн;

Райффайзен - 43,30 - 43,67 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,60 - 51,60 грн;

Ощадбанк - 50,85 - 51,75 грн;

Укрсиббанк - 50,85 - 51,75 грн;

ПУМБ - 51,00 - 51,70 грн;

Райффайзен - 50,80 - 51,50 грн.

У середу, 15 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшився на 57 копійок до 51,32 грн, що стане новим історичним максимумом.