Банки України показали актуальний курс валют на 31 березня

Станом на 31 березня офіційний курс долара щодо гривні становив 43,79 грн, євро - 50,31 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,80 - 43,90 грн. Євро - 50,53 і 50,75 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,60 - 44,10 грн (на 30 березня - 43,65 - 44,15 грн);

Євро - 50,07 - 50,83 грн (на 30 березня - 50,37 - 51,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,55 - 44,15 грн;

Ощадбанк - 43,70 - 44,10 грн;

Укрсиббанк - 43,60 - 44,15 грн;

ПУМБ - 43,50 - 44,10 грн;

Райффайзен - 43,70 - 44,08 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 49,75 - 50,75 грн;

Ощадбанк - 50,15 - 51,00 грн;

Укрсиббанк - 50,00 - 50,90 грн;

ПУМБ - 50,20 - 50,90 грн;

Райффайзен - 50,00 - 50,55 грн.

Нагадаємо:

У вівторок, 31 березня, офіційний курс євро до гривні зменшився на 17 копійок до 50,31 грн.