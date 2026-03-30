Банки України показали актуальний курс валют на 30 березня

Станом на 30 березня офіційний курс долара щодо гривні становив 43,84 грн, євро - 50,48 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,80 - 43,95 грн. Євро - 50,77 і 50,95 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,60 - 44,15 грн (на 27 березня - 43,65 - 44,15 грн);

Євро - 50,22 - 50,98 грн (на 27 березня - 50,37 - 51,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,47 - 44,07 грн;

Ощадбанк - 43,70 - 44,10 грн;

Укрсиббанк - 43,60 - 44,20 грн;

ПУМБ - 43,60 - 44,20 грн;

Райффайзен - 43,55 - 43,98 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 49,90 - 50,90 грн;

Ощадбанк - 50,40 - 51,05 грн;

Укрсиббанк - 50,20 - 51,10 грн;

ПУМБ - 50,50 - 51,20 грн;

Райффайзен - 50,20 - 50,97 грн.

Нагадаємо:

У понеділок, 30 березня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 13 копійок до 50,48 грн.