Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 6 травня
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Офіційний курс долара до гривні зменшиться у вівторок: 6 травня валюта подешевшає на 10 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 6 травня.
Своєю чергою, курс євро зменшиться на 13 копійок щодо гривні.
Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,60 грн (41,70 грн станом на 5 травня);
- 1 євро — 47,18 грн (47,31 грн станом на 5 травня).
Нагадаємо:
22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.