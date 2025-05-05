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Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 6 травня

Артур Крижний — 5 травня, 19:05
Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 6 травня
Getty Images

Офіційний курс долара до гривні зменшиться у вівторок: 6 травня валюта подешевшає на 10 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 6 травня.

Своєю чергою, курс євро зменшиться на 13 копійок щодо гривні.

Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США — 41,60 грн (41,70 грн станом на 5 травня);
  • 1 євро — 47,18 грн (47,31 грн станом на 5 травня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.

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