Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 2 мая

Официальный курс доллара к гривне увеличится в пятницу: 2 мая валюта подорожает на 12 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на пятницу 2 мая.

В свою очередь, курс евро уменьшится на 6 копеек относительно гривны.

Официальные курсы на пятницу установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,59 грн (41,47 грн по состоянию на 28 апреля);

грн грн по состоянию на 28 апреля); 1 евро - 47,08 грн (47,16 грн по состоянию на 28 апреля).

Напомним:

22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.