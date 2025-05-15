Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 16 травня

Офіційний курс долара до гривні зменшиться у п'ятницю: 16 травня валюта подешевшає на 6 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на п'ятницю 16 травня.

Своєю чергою, курс євро зменшиться на 20 копійок щодо гривні.

Офіційні курси на п'ятницю встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,47 грн ( 41,53 грн станом на 15 травня);

грн ( грн станом на 15 травня); 1 євро — 46,38 грн (46,58 грн станом на 15 травня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.