Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 16 травня
Фото: НБУ
Офіційний курс долара до гривні зменшиться у п'ятницю: 16 травня валюта подешевшає на 6 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на п'ятницю 16 травня.
Своєю чергою, курс євро зменшиться на 20 копійок щодо гривні.
Офіційні курси на п'ятницю встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,47 грн (41,53 грн станом на 15 травня);
- 1 євро — 46,38 грн (46,58 грн станом на 15 травня).
Нагадаємо:
22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.