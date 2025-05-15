Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 16 мая
Фото: НБУ
Официальный курс доллара к гривне уменьшится в пятницу: 16 мая валюта подешевеет на 6 копеек.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на пятницу 16 мая.
В свою очередь, курс евро уменьшится на 20 копеек относительно гривны.
Официальные курсы на пятницу установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,47 грн(41,53 грн по состоянию на 15 мая);
- 1 евро - 46,38 грн (46,58 грн по состоянию на 15 мая).
Напомним:
22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.