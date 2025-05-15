Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 16 мая

Официальный курс доллара к гривне уменьшится в пятницу: 16 мая валюта подешевеет на 6 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на пятницу 16 мая.

В свою очередь, курс евро уменьшится на 20 копеек относительно гривны.

Официальные курсы на пятницу установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,47 грн (41,53 грн по состоянию на 15 мая);

грн грн по состоянию на 15 мая); 1 евро - 46,38 грн (46,58 грн по состоянию на 15 мая).

Напомним:

22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.