Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 15 травня
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Офіційний курс долара до гривні збільшиться у четвер: 15 травня валюта здорожчає на 3 копійки.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на четвер 15 травня.
Своєю чергою, курс євро збільшиться на 49 копійок щодо гривні.
Офіційні курси на четвер встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,53 грн (41,50 грн станом на 14 травня);
- 1 євро — 46,58 грн (46,09 грн станом на 14 травня).
Нагадаємо:
22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.