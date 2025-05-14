Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 15 травня

Офіційний курс долара до гривні збільшиться у четвер: 15 травня валюта здорожчає на 3 копійки.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на четвер 15 травня.

Своєю чергою, курс євро збільшиться на 49 копійок щодо гривні.

Офіційні курси на четвер встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,53 грн ( 41,50 грн станом на 14 травня);

грн ( грн станом на 14 травня); 1 євро — 46,58 грн (46,09 грн станом на 14 травня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.