Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 15 мая

Официальный курс доллара к гривне увеличится в четверг: 15 мая валюта подорожает на 3 копейки.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на четверг 15 мая.

В свою очередь, курс евро увеличится на 49 копеек относительно гривны.

Официальные курсы на четверг установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,53 грн (41,50 грн по состоянию на 14 мая);

грн грн по состоянию на 14 мая); 1 евро - 46,58 грн (46,09 грн по состоянию на 14 мая).

Напомним:

22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.