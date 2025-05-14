Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 15 мая
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Официальный курс доллара к гривне увеличится в четверг: 15 мая валюта подорожает на 3 копейки.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на четверг 15 мая.
В свою очередь, курс евро увеличится на 49 копеек относительно гривны.
Официальные курсы на четверг установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,53 грн(41,50 грн по состоянию на 14 мая);
- 1 евро - 46,58 грн (46,09 грн по состоянию на 14 мая).
Напомним:
22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.