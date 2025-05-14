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Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 15 мая

Артур Крыжный — 14 мая, 19:20
Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 15 мая
Getty Images

Официальный курс доллара к гривне увеличится в четверг: 15 мая валюта подорожает на 3 копейки.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на четверг 15 мая.

В свою очередь, курс евро увеличится на 49 копеек относительно гривны.

Официальные курсы на четверг установлены на таком уровне:

  • 1 доллар США - 41,53 грн(41,50 грн по состоянию на 14 мая);
  • 1 евро - 46,58 грн (46,09 грн по состоянию на 14 мая).

Напомним:

22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.

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