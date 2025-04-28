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Нацбанк показал курс доллара и евро на вторник 29 апреля

Артур Крыжный — 28 апреля, 18:49
Нацбанк показал курс доллара и евро на вторник 29 апреля
Getty Images

Официальный курс доллара к гривне уменьшится во вторник: 29 апреля иностранная валюта подешевеет на 1 копейку.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на вторник 29 апреля.

В свою очередь, курс евро увеличится на 1 копейку.

Официальные курсы на вторник установлены на таком уровне:

  • 1 доллар США - 41,74 грн (41,75 грн по состоянию на 28 апреля);
  • 1 евро - 47,39 грн (47,38 грн по состоянию на 28 апреля).

Напомним:

22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.

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