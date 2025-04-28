Нацбанк показал курс доллара и евро на вторник 29 апреля

Официальный курс доллара к гривне уменьшится во вторник: 29 апреля иностранная валюта подешевеет на 1 копейку.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на вторник 29 апреля.

В свою очередь, курс евро увеличится на 1 копейку.

Официальные курсы на вторник установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,74 грн (41,75 грн по состоянию на 28 апреля);

грн грн по состоянию на 28 апреля); 1 евро - 47,39 грн (47,38 грн по состоянию на 28 апреля).

Напомним:

22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.