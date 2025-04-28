Нацбанк показал курс доллара и евро на вторник 29 апреля
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Официальный курс доллара к гривне уменьшится во вторник: 29 апреля иностранная валюта подешевеет на 1 копейку.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на вторник 29 апреля.
В свою очередь, курс евро увеличится на 1 копейку.
Официальные курсы на вторник установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,74 грн (41,75 грн по состоянию на 28 апреля);
- 1 евро - 47,39 грн (47,38 грн по состоянию на 28 апреля).
Напомним:
22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.