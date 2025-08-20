Уряд встановив стипендії для окремих школярів та студентів: хто зможе отримати
Кабінет міністрів на засіданні встановив стипендії для окремих школярів та студентів.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"Передбачили 39 стипендій для школярів та студентів, які перемогли на Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Загалом — близько 1 млн грн на рік", – написала вона в Telegram.
За її словами, розмір стипендій:
для учнів шкіл — 1420 грн/міс;
для студентів закладів фахової передвищої освіти — 2870 грн/міс;
для студентів закладів вищої освіти та наукових установ – 3800 грн/міс.
Також затвердили 17 дворічних стипендій для видатних освітян, додала Свириденко.
