Правительство установило стипендии для отдельных школьников и студентов: кто сможет получить

Кабинет министров на заседание установил стипендии для отдельных школьников и студентов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Предусмотрели 39 стипендий для школьников и студентов, которые победили на Международном языково-литературном конкурсе имени Тараса Шевченко. В общем - около 1 млн грн в год", - написала она в Telegram.

По ее словам,размер стипендий:

для учащихся школ - 1420 грн/мес;

для студентов учреждений профессионального предвысшего образования - 2870 грн/мес;

для студентов учреждений высшего образования и научных учреждений - 3800 грн/мес.

Также утвердили 17 двухлетних стипендий для выдающихся педагогов, добавила Свириденко.

Напомним:

В марте правительство приняло постановление, которое упрощает назначение социальных стипендий студентам из уязвимых категорий граждан.