Правительство установило стипендии для отдельных школьников и студентов: кто сможет получить
Кабинет министров на заседание установил стипендии для отдельных школьников и студентов.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
"Предусмотрели 39 стипендий для школьников и студентов, которые победили на Международном языково-литературном конкурсе имени Тараса Шевченко. В общем - около 1 млн грн в год", - написала она в Telegram.
По ее словам,размер стипендий:
для учащихся школ - 1420 грн/мес;
для студентов учреждений профессионального предвысшего образования - 2870 грн/мес;
для студентов учреждений высшего образования и научных учреждений - 3800 грн/мес.
Также утвердили 17 двухлетних стипендий для выдающихся педагогов, добавила Свириденко.
Напомним:
В марте правительство приняло постановление, которое упрощает назначение социальных стипендий студентам из уязвимых категорий граждан.