Українці збільшили купівлю авто на внутнішньому ринку: топ-10 найпопулярніших моделей

На внутрішньому ринку впродовж травня сервісні центри МВС зареєстрували майже 82 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 7,6% більше у порівнянні з квітнем та на 49,1% менше ніж у травні-2024.

Про це йдеться на сайті Інституту досліджень авторинку.

Згідно з аналітикою, у списку моделей першість залишається за Volkswagen Passat. Також високий попит зберігався на Skoda Octaviaта Volkswagen Golf.

Середній вік авто на вторинному ринку за підсумками травня 2025 року не змінився, й продовжує складати 15,8 року.

Щодо авто преміумсегмента, згідно з дослідженням, у травні на внутрішньому ринку нові власники для вже не зовсім нових легковиків цієї групи знайшлися у наступній кількості: 1 Maybach, 1 Aston Martin, 2 Lamborghini, 2 Ferrari, 5 Rolls-Royce, 13 Bentley та 18 Maserati.

Легковиком найповажнішого віку став Opel Olympia 1938 року випуску, купе зеленого кольору з 1,5-літровим мотором.

Нагадаємо:

Впродовж травня українці та місцеві підприємства придбали 6,7 тисячі нових легковиків. Це на 14,6% більше, ніж рік тому, та на 11,2% – порівняно з квітнем.