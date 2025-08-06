В Україні на ринку внутрішніх перепродажів лідирує Volkswagen Passat

В Україні серед моделей із пробігом найбільш популярним у липні знову став Volkswagen Passat.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

На другому місці Skoda Octavia, яка утримує міцні позиції завдяки доступності, місткості й універсальності. На третій сходинці — Volkswagen Golf, особливо популярний у містах, та якому допомагає займати високі місця у рейтингу його електрична версія e-Golf.

Далі йдуть Daewoo Lanos та Renault Megane. Крім згаданих моделей, до десятки традиційно потрапили BMW 5-ї та 3-ї серії, Ford Focus, Audi A6 та Opel Astra.

Згідно з дослідженням, на внутрішньому ринку впродовж липня 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували 75 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 4,4% більше у порівнянні з червнем-2025, але на 28,3% менше, ніж було укладено договорів у липні-2024.

Середній вік авто на вторинному ринку минулого місяця не змінився, й продовжує складати 15,7 року, за даними ІДА.

Нагадаємо:

На внутрішньому ринку України впродовж червня зареєстровано 71,3 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 12,9% менше у порівнянні з травнем, та на 27,5% менше, ніж у червні торік.