Мінекономіки назвало автомобілі, які підпадають під "податок на розкіш" цьогоріч

Мінекономіки оприлюднило перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком на 2026 рік.

Про це пише "Укравтопром".

В Україні під сплату транспортного податку розміром 25 тис. грн в Україні потраплять низка моделей більш ніж 20 марок легковиків, уточнює "Інтерфакс-Україна".

У списку, зокрема, вказані Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Mercedes , Ineos, Land Rover, Lexus, Lamborghini, Maserati, Porsche, Rolls-Royce.

Крім того, на відміну від списку 2025 року, у перелік увійшли Tesla Model S Plaid, Model X LR (до року випуску) та Tesla Roadster (до 5 років), а також Toyota Sequoia та Toyota Tundra (2-3 роки) і Volvo XC90 (до року).

"Укравтопром" нагадує, що під "податок на розкіш" потрапляють автомобілі віком до п'яти років та вартістю від 375 мінімальних заробітних плат, тобто у 2026 році – від 3 млн 242,6 тис.грн (роком раніше – від 3 млн грн).

Сплатити податок необхідно: фізособам – протягом 60 днів після отримання повідомлення; юрособам - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, що відображається у річній податковій декларації.

Мінекономіки протягом звітного року може доповнити перелік за зверненням ДПС.

Нагадаємо:

У 2024 році під сплату транспортного податку потрапили автомобілів 18 марок.