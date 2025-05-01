Верховний Суд виніс рішення про профпридатність члена наглядової ради банку "Авангард" Пасенюка

Верховний Суд підтвердив правомірність рішення Національного банку про невідповідність члена наглядової ради АТ "Банк Авангард" Макара Пасенюка кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 29 квітня 2025 року задовольнив касаційну скаргу Національного банку, скасував рішення судів попередніх інстанцій та підтвердив правомірність рішення НБУ про невідповідність члена наглядової ради АТ "Банк Авангард" Макара Пасенюка кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності.

В НБУ нагадали, що його рішення щодо Макара Пасенюка було обґрунтоване тим, що змінну винагороду в значному розмірі члену наглядової ради банку "Авангард" виплатили без дотримання вимог законодавства України, без належних на те підстав та без документального обґрунтування.

І це свідчило про наявність у Пасенюка конфлікту інтересів, оскільки його особистий інтерес щодо отримання винагороди суперечив його посадовим обов’язкам стосовно контролю за реалізацією політики винагороди в банку, вжиття заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у банку та сприяння їх врегулюванню.

Раніше НБУ домігся виключення Пасенюка з наглядової ради банку "Авангард" через отримання премії на 580 млн грн.

Постанова Верховного Суду набрала законної сили, є остаточною та оскарженню не підлягає.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів в особі Міністерства юстиції звернувся до суду з проханням стягнути більш ніж 2 млрд грн з банку "Авангард", "Інвестиційний капітал Україна" та їхніх власників – Костянтина Стеценка та Макара Пасенюка.