Верховный Суд вынес решение о профпригодности члена наблюдательного совета банка "Авангард"

Верховный Суд подтвердил правомерность решения Национального банка о несоответствии члена наблюдательного совета АО "Банк Авангард" Макара Пасенюка квалификационным требованиям по профессиональной пригодности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 29 апреля 2025 года удовлетворил кассационную жалобу Национального банка, отменил решение судов предыдущих инстанций и подтвердил правомерность решения НБУ о несоответствии члена наблюдательного совета АО "Банк Авангард" Макара Пасенюка квалификационным требованиям по профессиональной пригодности.

В НБУ напомнили, что его решение по Макару Пасенюку было обосновано тем, что переменное вознаграждение в значительном размере члену наблюдательного совета банка "Авангард" выплатили без соблюдения требований законодательства Украины, без надлежащих на то оснований и без документального обоснования.

И это свидетельствовало о наличии у Пасенюка конфликта интересов, поскольку его личный интерес относительно получения вознаграждения противоречил его должностным обязанностям по контролю за реализацией политики вознаграждения в банке, принятие мер для предотвращения возникновения конфликтов интересов в банке и содействие их урегулированию.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним:

Кабинет министров в лице Министерства юстиции обратился в суд с просьбой взыскать более 2 млрд грн с банка "Авангард", "Инвестиционный капитал Украина" и их владельцев - Константина Стеценко и Макара Пасенюка.