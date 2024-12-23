Заборгованість перед банками за компенсацію ставок за програмою 5-7-9% сягнула 10 мільярдів: причини

В Україні заборгованість перед банками за компенсацію ставок за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" становить 10 млрд грн.

Про це повідомила перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова.

Як йдеться у звіті НБУ про фінансову стабільність за грудень 2024 року, реформа програми "Доступні кредити 5-7-9%" повільна, вона все ще недостатньо сфокусована на клієнтах, які цього найбільше потребують.

"Це призвело до значного зростання боргу з компенсації відсотків банкам наприкінці року. Фінансування за програмою ускладниться також через вимоги до дотримання банками екологічних та соціальних стандартів, що потребуватиме відповідної кваліфікації від банків та їхніх клієнтів", - йдеться у звіті.

Зазначається, що очікувано активність програми знизиться. Роль державної підтримки в кредитуванні бізнесу надалі послаблюється, частка субсидійованих позик у портфелі кредитів бізнесу знову знизилася до третини.

Нагадаємо:

Національний банк України затвердив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи в період завершення 2024 року та на початку 2025 року.