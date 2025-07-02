В Україні сезон місцевої лохини стартував із в 2,6 рази вищих цін, ніж торік

В Україні вартість лохини в середньому в 2,6 рази вища, ніж на початку сезону 2024 року.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Таку цінову різницю виробники пояснюють скороченням валового збору лохини в країні внаслідок несприятливих погодних умов у період дозрівання цієї ягоди.

Як зазначають аналітики, ще наприкінці минулого тижня українські садівники розпочали збирання врожаю лохини з відкритого ґрунту. Старт цьогорічного сезону затримався приблизно на 10 днів у порівнянні з минулим роком через аномальні погодні умови наприкінці весни.

За даними аналітиків, на сьогоднішній день пропозиція лохини місцевого виробництва на ринку дуже обмежена . У той же час попит на цю ягоду оцінюється на досить високому рівні. Оптові партії лохини з відкритого ґрунту на даний момент надходять у продаж по 300-450 грн/кг.

Зазначається, що більше масово лохина з українських господарств почне надходити у продаж вже з наступного тижня.

Нагадаємо:

Cередня ціна на лохину 2024 року за дрібнооптові перші партії була на 18% вищою, ніж у 2023 році але вдвічі нижчою за ціни 2025 року.