НБУ представил стратегию по развитию жилищного кредитования: какие готовятся изменения

Национальный банк Украины обнародовал стратегию по ипотечному кредитованию, направленную на развитие рыночных механизмов и доступности жилья.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Ключевые цели в рамках Стратегии:

снижение уровня рисков путем введения массового продукта страхования военных рисков и совершенствования законодательного регулирования строительства жилой недвижимости;

обеспечение доступного и понятного кредитования путем совершенствования модели государственной поддержки и стандартов раскрытия информации в соответствии с нормами ЕС;

усиление защиты прав кредиторов с помощью обновления процедур урегулирования проблемной задолженности.

"Кроме того, дальнейшее развитие ипотечного кредитования и его масштабирование обеспечит разработка и имплементация в украинское законодательство секьюритизации и выпуска покрытых облигаций", - говорится в сообщении.

Реализация мероприятий, предусмотренных в стратегии развития ипотечного кредитования, возлагается на Национальный банк, правительство и Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Важная роль отводится также Верховной Раде, которая должна обеспечить внесение соответствующих изменений в действующее законодательство.

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Напомним:

В конце 2024 года программу ипотечного кредитования "еОселя" сделали доступной для молодежи. Теперь украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья вместо 20%, как это было раньше.