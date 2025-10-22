Майже третина українських пенсіонерів отримують пенсію вдвічі нижчу за середню

Наразі середня пенсія в Україні становить 6 436 гривень. Майже третина українських пенсіонерів — понад 3,3 мільйона людей — отримує лише 3 340 гривень на місяць. Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2 300 гривень на місяць.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Пенсійного фонду станом на початок жовтня 2025 року.

Зазначається, що торік таких пенсіонерів було ще більше — 26% отримували менш як 3 000 грн, але після індексації виплати підросли до 3 тис грн на місяць.

Водночас є й ті, хто отримує більше. Згідно з дослідженням, близько 1,5 мільйона людей, або 15% усіх пенсіонерів, мають середню виплату 15 750 грн — це приблизно 325 євро. Ще майже 3 мільйони українських пенсіонерів отримують, у середньому 6 860 грн, а 2,1 мільйона — лише 4 510 грн.

Порівняно з Європою, українська пенсія — одна з найнижчих на континенті. Її розмір приблизно такий самий, як в Албанії — 160 євро. У Румунії та Болгарії пенсії сягають від 450 до 550 євро, а у Польщі та Чехії від 800 до 900 євро на місяць.

За даними аналітики, найвищі пенсії в Україні традиційно у Києві — 8 848 грн, що на 37% більше, ніж у середньому по країні. Найнижчі — у західних областях: на Тернопільщині (4997 грн), у Чернівецькій області (5173 грн) та на Закарпатті (5233 грн).

Понад чверть українських пенсіонерів продовжують працювати після виходу на пенсію. Наразі 2,8 мільйона працюючих пенсіонерів отримують, у середньому, 7 069 грн виплат.

Нагадаємо:

Станом на 1 липня середня пенсія в Україні склала 6 410,2 грн. У порівнянні із 1 квітня вона збільшилась на 1,1% (+69 грн.) та стала на 10,2% (+593,6 грн) більша, ніж в аналогічний період минулого року.

В Україні середня пенсія за третій квартал 2025 року зросла лише на 26,6 грн до 6436,8 грн.