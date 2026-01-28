Долар хитається біля 4-річного мінімуму після слів Трампа

Долар США в середу тримався поблизу чотирирічних мінімумів після того, як президент Дональд Трамп відмахнувся від його нещодавньої слабкості. Це посилило продажі "гринбека" та підтримало єну, євро і фунт напередодні рішення Федеральної резервної системи.

Про це повідомляє агенство Reuters.

Валютні ринки перетравлювали масштабний розпродаж долара напередодні, який підняв євро вище $1,20 вперше з 2021 року. Востаннє єдина валюта була на 0,36% слабшою — $1,1994.

Фунт стерлінгів знизився на 0,33% до $1,3796 після зростання на 1,2% у попередню сесію, коли він досяг найвищого рівня з 2021 року.

Індекс долара (DXY), який вимірює курс валюти США щодо шести основних конкурентів, підріс на 0,22% до 96,114 — після падіння більш ніж на 1% напередодні, коли він опускався до 95,566, мінімуму за чотири роки.

У вівторок Трамп сказав, що курс долара "чудовий", відповідаючи на запитання, чи не занадто він ослаб. Трейдери сприйняли ці слова як сигнал посилити продаж долара.

Хоча коментарі президента не були чимось принципово новим, вони прозвучали в момент, коли долар під тиском: ринки готуються до можливого скоординованого валютного втручання США та Японії, щоб стабілізувати єну.

"Це свідчить про кризу довіри до долара США", — сказав Кайл Родда, старший ринковий аналітик Capital.com. "Схоже, доки адміністрація Трампа дотримується нестабільної торговельної, зовнішньої та економічної політики, ця слабкість може зберігатися".

Долар упав більш ніж на 9% у 2025 році і розпочав 2026-й слабко — у січні він уже знизився приблизно на 2,3%, оскільки інвестори зважують непередбачуваний підхід Трампа до торгівлі та міжнародної дипломатії, страхи щодо незалежності ФРС і значне зростання держвидатків.

У центрі уваги інвесторів — рішення ФРС пізніше в середу: очікується, що регулятор збереже ставку без змін, а пауза, на думку ринку, може тривати довше — щонайменше до останніх засідань голови ФРС Джерома Пауелла у березні та квітні.

Над засіданням також нависає низка політичних сюжетів: майбутня номінація потенційного наступника Пауелла у травні, спроби звільнити члена Ради керівників ФРС Лізу Кук, а також кримінальне розслідування адміністрації Трампа щодо очільника центробанку.

"Стратегія Трампа проста: "розігріти" економіку перед проміжними виборами і випередити ФРС, яка не поспішає зниженням ставки, дозволивши долару слабшати", — сказав Прашант Ньюнаха, старший стратег TD Securities (Сінгапур). "Трамп фактично дає зелене світло продажу долара".

Нагадаємо:

У середу, 28 січня, офіційний курс євро до гривні збільшиться до 51,22 грн, що на 16 копійок більше, ніж попередній рекорд, встановлений 27 січня - 51,06 грн.