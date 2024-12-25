Виплати за прямими інвестиціями скоротилися на 50% у 2024 році

У 2024 році фонди прямих інвестицій перевели в готівку лише половину вартості інвестицій, які вони зазвичай продають, третій рік поспіль виплати інвесторам скоротилися через посуху в укладанні угод.

Про це пише Financial Times.

Зазвичай за рік фонди продають 20% своїх інвестицій, але керівники галузі прогнозують, що грошові виплати за рік становитимуть приблизно половину від цієї цифри.

Зазначається, що за останні три роки фонди недоотримали близько 400 млрд дол у вигляді виплат своїм інвесторам порівняно з середніми історичними показниками.

Ці дані підкреслюють зростаючий тиск на компанії, які змушені шукати шляхи повернення коштів інвесторам, у тому числі шляхом виходу з інвестицій у наступному році.

Фірми намагаються укладати угоди за привабливими цінами з початку 2022 року, коли зростання процентних ставок призвело до різкого зростання вартості фінансування та падіння корпоративних оцінок.