Регулятор розширив перелік сумнівних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять кейсів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, йдеться про:

FXCentrum;

Agro Glory Time (AGTI токени);

Kowela;

StreamForex;

Profi Group.

Загалом у списку вже налічується 384 сумнівних проєктів, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.

У Нацкомісії також нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, а також через осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах із розвиненими фінансовими ринками.

Нагадаємо:

На початку грудня регулятор вже розширював список: було додано шість компаній.