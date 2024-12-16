Регулятор розширив перелік сумнівних інвестпроєктів
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять кейсів.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, йдеться про:
- FXCentrum;
- Agro Glory Time (AGTI токени);
- Kowela;
- StreamForex;
- Profi Group.
Загалом у списку вже налічується 384 сумнівних проєктів, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
У Нацкомісії також нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, а також через осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах із розвиненими фінансовими ринками.
Нагадаємо:
На початку грудня регулятор вже розширював список: було додано шість компаній.