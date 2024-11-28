Енергетики збільшили обмеження світла: вимикатимуть до 70% споживачів одночасно

Енергетики збільшили обмеження світла: одночасно вимикатимуть чотири черги з шести (обмеження до 70% споживачів).

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"28 листопада обсяг заходів обмеження буде вимушено збільшений. До кінця доби будуть застосовуватись чотири черги відключень побутових споживачів одночасно", - йдеться у повідомленні.

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Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись, додали в енергокомпанії.

Актуальну інформацію про графіки відключень у регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

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