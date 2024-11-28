Энергетики увеличили ограничение света: будут отключать до 70% потребителей одновременно

Энергетики увеличили ограничение света: одновременно будут выключать четыре очереди из шести (ограничение до 70% потребителей).

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"28 ноября объем мер ограничения будет вынужденно увеличен. До конца суток будут применяться четыре очереди отключений бытовых потребителей одновременно", - говорится в сообщении.

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Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться, добавили в энергокомпании.

Актуальную информацию о графиках отключений в регионе можно узнать на сайте или на официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Справка. Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области . Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – ответственность облэнерго.

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