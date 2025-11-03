В Україні розширили коло отримувачів базової соціальної допомоги

В Україні стартував новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги, в рамках якого отримати виплати зможе більша кількість сімей із низьким рівнем доходів, навіть тих, які раніше не отримували державних соціальних допомог.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Перший етап проєкту запрацював 1 липня 2025 року й охоплював лише окремі категорії отримувачів (малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, багатодітні родини, сім'ї, які отримують тимчасову допомогу дітям, особи з інвалідністю та ті, які не мають права на пенсію). Тепер подати заяву можуть усі родини з низьким доходом, які відповідають встановленим критеріям.

Водночас, базову соціальну допомогу не призначають, якщо:

у сім'ї є працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці (винятки – догляд за людиною з інвалідністю, сплата ЄСВ, втрата працездатності тощо).

хтось із членів сім'ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 тис. грн (наприклад, купівля житла, авто, валюти, цінних паперів);

на банківських рахунках сім'ї більше ніж 100 тис. грн або облігації на таку ж суму;

у власності сім'ї є друга квартира або будинок (винятки – житло на тимчасово окупованих територіях, у зонах бойових дій або зруйноване через війну; спадщина, гуртожитки, житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – за умови, що воно не здається в оренду)

у сім'ї більше одного автомобіля, якому менше 15 років (винятки – авто, отримані через органи соціального захисту населення, для людей з інвалідністю або ті, що знищені чи перебувають у розшуку).

Розмір виплат розраховується індивідуально, як різниця між базовою величиною (4,5 тис. грн на кожного члена сім'ї) і середнім доходом родини. Допомогу призначають на шість місяців із можливістю автоматичного продовження протягом двох років дії проєкту.

Звернутися можна до сервісних центрів Пенсійного фонду або подати заявку онлайн через застосунок "Дія".

