В Україні подешевшало молоко: яка зараз його вартість

В Україні в січні вартість молока екстра ґатунку знизилась на 1,5 грн або на 8% порівняно з груднем.

Про це повідомляє Спілка молочних підприємств України.

За даними асоціації, станом на кінець січня середня ціна не перевищувала 18,5 грн/кг.

Ціна січня на 23% перевищувала рівень січня минулого року та була на третину вища, ніж у червні 2024 року.

Темп зростання цін на сире молоко в Україні (у грн) у другому півріччі 2024 року у 2,3 рази перевищував показник по ЄС (у євро – у 1,8 рази).

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Нагадаємо:

На початку 2025 року закупівельні ціни на молоко-сировину в Україні знизилися під впливом падіння цін на вершкове масло та традиційного скорочення попиту в період новорічних свят.

На початку лютого в Україні ціни на молочну продукцію були високими, проте темпи приросту зменшились на тлі скорочення попиту.