В Україні більшості одержувачів перепризначать субсидію: кого стосується

В Україні більшості одержувачів житлову субсидію на неопалювальний сезон перепризначать автоматично.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальний сезон, її перепризначать автоматично (якщо не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад домогосподарства). Якщо ж такі зміни відбулися, не забудьте повідомити про них Пенсійний фонд. Законодавство передбачає інформування протягом 30 днів з моменту настання таких змін", - йдеться в повідомленні міністерства.

У Мінсоцполітики зауважили, що для призначення субсидії на неопалювальний період обов'язково треба звернутися до ПФУ із відповідною заявою та декларацією, якщо:

людина орендує житло, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість тих, хто фактично проживає в житловому приміщенні, менша, ніж кількість зареєстрованих у ньому;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0 грн.

Зазначається, що у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (тобто у травні або червні) житлова субсидія все одно призначається з початку сезону.

Нагадаємо:

В Україні в березні провели автоматичний перерахунок житлових субсидій.