В Україні проведуть перерахунок житлових субсидій: кого це стосуватиметься

В Україні в березні проведуть автоматичний перерахунок житлових субсидій.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

"Двічі на рік – у березні та серпні – домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50 відсотків, органи Пенсійного фонду України здійснюють перерахунок розміру призначеної житлової субсидії в межах установленого строку її призначення. Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення громадян", – йдеться в повідомленні.

При перерахунку виплат з березня 2025 року середньомісячний сукупний дохід враховують за III і IV квартал 2024 року , який порівнюють з доходами за I і II квартали 2024 року (саме за цей період було враховано дохід під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон).

Якщо за цей період доходи змінились на понад 50 відсотків в більшу чи меншу сторону, розмір житлової субсидії переглядається. Відповідно до цього з березня субсидія або збільшиться, або зменшиться.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів змінив порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення усіх видів державної соціальної допомоги.