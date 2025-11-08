Установа Мін’юсту накупила електронних браслетів для арештованих на 44 мільйони

Державна установа "Центр пробації" Міністерства юстиції 31 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ "ТЕС.Ла" систему електронного контролю за 43,97 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на "Прозорро".

Зазначається, що до 23 грудня в Рівне потрібно поставити 300 комплектів однокомпонентного електронного засобу контролю по 71 208 грн за одиницю та комплект серверного обладнання із передвстановленим програмним забезпеченням за 22,61 млн грн.

Комплект однокомпонентного електронного засобу контролю виробництва "ТЕС.Ла" включатиме електронний браслет BR01, спеціальний стаціонарний пристрій-маяк MK01, безпровідний зарядний пристрій PB01 і дві пломби-фіксатори. Їхня нинішня ціна дещо нижча, ніж у вересневому договорі поліції з "ТЕС.Ла", де вони коштували 72 900 грн, пише видання.

Комплект серверного обладнання включатиме чотири сервери HPE DL380 Gen11 8SFF NC CTO, два комутатори HPE Aruba Networking CX 6300M 24-port SFP+ and 4-port SFP56 Switch і софт розробки "ТЕС.Ла".

Єдиним конкурентом переможця торгів було київське ТОВ "Сігма Технолоджи" Олександра Загребельного, яке пропонувало систему електронного контролю виробництва компанії "Allied Universal Electronic Monitoring International Ltd." (Ізраїль) з її ж браслетами SOLO3 GNSS Tag.

Системним інтегратором у галузі телекомунікацій "TES.La" з Броварів на Київщині володіє та керує Євгеній Шевчук із Чорноморська на Одещині.

"Центр пробації" очолює Олександр Ковтуненко. Пробація – це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, а також виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.

