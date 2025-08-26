Правительство запускает продажу Одесского припортового завода

На заседании 26 августа правительство приняло решение о приватизации Одесского припортового завода.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам,государственный пакет акций будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 млрд грн.

Свириденко отметила, что ОПЗ - один из крупнейших химических комплексов Украины. До войны он производил аммиак и карбамид, экспортировал удобрения. Но с 2022 года основное производство остановлено. Завод работал частично - обеспечивал кислородом и азотом критические потребности, выполнял функции портового хаба.

"Предприятие должно восстановить полноценную работу. Это возможно только через привлечение частного собственника и инвестиций", - подчеркнула она.

По информации Минэкономики,основными условиями продажи пакета акций АО "Одесский припортовый завод" являются:

сохранение основных видов деятельности предприятия в течение 5 лет;

осуществление инвестиций в сумме не менее 500 млн грн в течение 5 лет;

погашение долгов по зарплате и перед бюджетом в течение 1 года;

погашение в течение 5 лет просроченной кредиторской задолженности, кроме задолженности перед физическими/юридическими лицами, в отношении которых применены санкции и связанными с ними лицами, а также кредиторами, бенефициаром которых являются граждане/резиденты РФ и Республики Беларусь;

обеспечение социальных гарантий работникам предприятия;

соблюдение требований природоохранного законодательства.

