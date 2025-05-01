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Минэкономики расширило перечень отечественной техники, за которую будет компенсировать 15% стоимости

Алена Кириченко — 1 мая, 16:45
Минэкономики расширило перечень отечественной техники, за которую будет компенсировать 15% стоимости
Getty Images

Министерство экономики в этом году в третий раз расширило перечень колесной, строительной, специальной техники и энергетического оборудования отечественного производства, покупатели которой могут получить 15% компенсации стоимости (без НДС).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Минэкономики, в обновленном списке уже 563 наименования от 26 заводов-производителей.

В частности,в перечень добавлено 43 новые номенклатурные позиции техники и оборудования, а также включены новые производители:

  • ООО "Киевский машиностроительный завод" (г. Киев),
  • ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПОЖМАШИНА" (Черниговская обл.).

Среди новых позиций:

  • тракторные прицепы и полуприцепы ("Завод Кобзаренко", Сумская область),
  • автокраны стреловые ("Киевский машиностроительный завод", г. Киев)
  • пассажирские лифты ("Завод Евроформат", г. Киев),
  • манипуляторы, прицепы самосвалы, прицепы контейнеровозы (ООО "Д ЛАЙТ", г. Полтава),
  • автоцистерна пожарная (ООО "ПК "ПОЖМАШИНА", Черниговская обл.).

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