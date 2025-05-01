Минэкономики расширило перечень отечественной техники, за которую будет компенсировать 15% стоимости
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Министерство экономики в этом году в третий раз расширило перечень колесной, строительной, специальной техники и энергетического оборудования отечественного производства, покупатели которой могут получить 15% компенсации стоимости (без НДС).
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Минэкономики, в обновленном списке уже 563 наименования от 26 заводов-производителей.
В частности,в перечень добавлено 43 новые номенклатурные позиции техники и оборудования, а также включены новые производители:
- ООО "Киевский машиностроительный завод" (г. Киев),
- ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПОЖМАШИНА" (Черниговская обл.).
Среди новых позиций:
- тракторные прицепы и полуприцепы ("Завод Кобзаренко", Сумская область),
- автокраны стреловые ("Киевский машиностроительный завод", г. Киев)
- пассажирские лифты ("Завод Евроформат", г. Киев),
- манипуляторы, прицепы самосвалы, прицепы контейнеровозы (ООО "Д ЛАЙТ", г. Полтава),
- автоцистерна пожарная (ООО "ПК "ПОЖМАШИНА", Черниговская обл.).
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