Минэкономики расширило перечень отечественной техники, за которую будет компенсировать 15% стоимости

Министерство экономики в этом году в третий раз расширило перечень колесной, строительной, специальной техники и энергетического оборудования отечественного производства, покупатели которой могут получить 15% компенсации стоимости (без НДС).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Минэкономики, в обновленном списке уже 563 наименования от 26 заводов-производителей.

В частности,в перечень добавлено 43 новые номенклатурные позиции техники и оборудования, а также включены новые производители:

ООО "Киевский машиностроительный завод" (г. Киев),

ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПОЖМАШИНА" (Черниговская обл.).

Среди новых позиций:

тракторные прицепы и полуприцепы ("Завод Кобзаренко", Сумская область),

автокраны стреловые ("Киевский машиностроительный завод", г. Киев)

пассажирские лифты ("Завод Евроформат", г. Киев),

манипуляторы, прицепы самосвалы, прицепы контейнеровозы (ООО "Д ЛАЙТ", г. Полтава),

автоцистерна пожарная (ООО "ПК "ПОЖМАШИНА", Черниговская обл.).

Читайте также: Государство будет компенсировать 15% за покупку украинского оборудования: как работает программа



