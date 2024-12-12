“Укрзалізниця” запустила на маршрут нові вагони українського виробництва

Від 11 грудня "Укрзалізниця" запустила на маршрут 10 нових вагонів, які побудували в Україні протягом 2024 року. Їх поставили на рейс 79/80 Дніпро-Львів-Дніпро.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Це перші 10 з 66 вагонів, які замовила "Укрзалізниця" в Крюківського вагонобудівного заводу. Перша відправка відбулась 11 грудня о 22:30 рейсом поїзда 79/80 з Києва до Дніпра.

Всі нові купейні вагони вперше облаштували додатковими столиками для пасажирів верхніх полиць. Крім цього, вперше на вагонах такого типу встановили 4-зонне відеоспостереження, декілька режимів керування освітленням у 3 зонах вагона, а також порти Type-C для зарядки гаджетів на кожному пасажирському місці.

Фото: "Укрзалізниця"

У вагонах є кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики та кавоварки. Для людей з порушенням зору передбачили навігацію шрифтом Брайля, кероване табло підвищеної контрастності, додаткові вхідні поручні, кнопки виклику провідників, а також додаткове контрастне маркування усіх виступаючих елементів і конструкцій.

Фото: "Укрзалізниця"

Вартість одного вагону – від 43 до 47 млн грн. Вона залежить від типу вагона та його характеристик. Під час виробництва нових вагонів залучити 160 суміжних українських підприємств-постачальників. Локалізація виробництва становить понад 80%.

Повністю оновити рухомий склад компанія зможе протягом 2025-2029 років. Це відбудеться за умови гарантованого щорічного фінансування за відповідною бюджетною програмою щорічного оновлення рухомого складу.

"Держінвестиції в закупівлю українського рухомого складу для перевезення пасажирів дозволять скоротити від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України на близько 1 млрд доларів США", – зазначав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

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Нагадаємо:

У вересні цьогоріч в "Укрзалізниці" повідомили про будівництво 66 пасажирських вагонів. Їх виробляють в Україні. Крім цього, компанія модернізувала ще 4 плацкартних вагонів на власних потужностях.