"Потролити ворога": "Укрпошта" продаватиме на аукціонах імперські револьвери

До річниці повномасштабного вторгнення "Укрпошта" та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості планують раз на тиждень продавати на аукціонах зброю, вироблену в Російській імперії та Радянському Союзі.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

На аукціонах буде виставлено 11 демілітаризованих револьверів "Наган".

Ця зброя була виготовлена на Імператорському Тульському збройному заводі. Перший лот датується 1915 роком, а решта револьверів – періодом 1906-1914 років. Стартова ціна - 5000 грн.

"А чому б не потролити ворога й не продати з аукціону "імперську" зброю та зібрати кошти на сучасну для ЗСУ? Щоб імперія зникла або хоча б зазнала поразки", – наголосив Смілянський.

У пʼятницю, 31 січня, оператор поштового звʼязку оголосив перший аукціон, на якому продадуть револьвер системи "Наган" калібру 7,62 мм. Переможця оголосять 7 лютого 2025 року.

Усі виручені кошти підуть на потреби українського війська.

Нагадаємо:

У квітні минулого року "Укрпошта" виставила на продаж 531 одиницю застарілого автотранспорту – легкові, вантажні автомобілі, причепи, напівпричепи, трактори.