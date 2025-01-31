"Потроллить врага": "Укрпочта" будет продавать на аукционах имперские револьверы

К годовщине полномасштабного вторжения "Укрпочта" и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности планируют раз в неделю продавать на аукционах оружие, произведенное в Российской империи и Советском Союзе.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

На аукционах будет выставлено 11 демилитаризованных револьверов "Наган".

Это оружие было изготовлено на Императорском Тульском оружейном заводе. Первый лот датируется 1915 годом, а остальные револьверы - периодом 1906-1914 годов. Стартовая цена - 5000 грн.

"А почему бы не потроллить врага и не продать с аукциона "имперское" оружие и собрать средства на современное для ВСУ? Чтобы империя исчезла или хотя бы потерпела поражение", - подчеркнул Смелянский.

В пятницу, 31 января, оператор почтовой связи объявил первый аукцион, на котором продадут револьвер системы "Наган" калибра 7,62 мм. Победителя объявят 7 февраля 2025 года.

Все вырученные средства пойдут на нужды украинской армии.

Напомним:

В апреле прошлого года "Укрпочта" выставила на продажу 531 единицу устаревшего автотранспорта - легковые, грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы, тракторы.