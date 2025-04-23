Іноземні сири захопили майже половину полиць магазинів України

За перший квартал 2025 року в Україну зросло постачання іноземних сирів і наразі вони займають майже половину споживання населення у мережах національних супермаркетів.

Про це ЕП розповів виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур.

"За січень-лютий 2025 року великі мережі національного ритейлу забезпечили 47% внутрішнього споживання імпортним сиром", – констатує виконавчий директор СМП.

Водночас, у 2014-2015 роках частка імпортного сиру на внутрішньому ринку становила 11-15%, каже Дідур.

Так, українці споживають близько 8 тисяч тонн сирів на місяць. Щомісяця в Україну завозять орієнтовно 3 тисячі тонн сиру. Переважна його частина – тверді та напівтверді сорти.

За словами виконавчого директора СМП Арсена Дідура, найбільше на вітчизняний ринок постачається продукції польських компаній. За оцінками спілки, ще 1 тисячу тонн сиру завозять нелегально, без контролю якості й сплати податків.

Водночас українські виробники щомісяця виробляють до половини від загального споживання - 4 тисячі тонн сиру.

Про те, коли зникнуть українські сири, читайте у матеріалі: Польська навала: як імпорт витіснив українські сири з полиць супермаркетів