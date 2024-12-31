Українці та бізнес заплатили 1 трильйон податків у 2024 році

Надходження платежів до загального фонду державного бюджету від Державної податкової служби становили понад 1 трлн грн у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Серед платежів від Податкової:

270,8 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

267,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 425,0 млрд, відшкодовано – 157,2 млрд грн);

233,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

133,5 млрд грн – акцизний податок;

51,8 млрд грн – рентна плата.

Водночас платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі близько 600 млрд грн.

Також протягом 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 453,6 млрд грн у вигляді грантової міжнародної допомоги.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло понад 3,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 546,1 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

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