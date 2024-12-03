Українці цьогоріч рекордно віддавали перевагу безготівковим розрахункам

В Україні безготівкові розрахунки залишаються найбільш популярними серед українців, їх частка за дев'ять місяців 2024 року досягла рекордних 94,5% за кількістю.

Про це повідомляє Національний банк України.

"Кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за дев'ять місяців 2024 року становила 6 392,5 млн, а їхня сума – 4 791,3 млрд грн. З них безготівковими були 6 039,8 млн операцій на загальну суму 3 105,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що частка безготівкових операцій за дев'ять місяців 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,8% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю – досягла 94,5% (за дев'ять місяців 2023 року – 65,4% та 93,5% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що за дев'ять місяців цього року найбільше операцій із використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах (73,6% та 46,2% відповідно). Тобто було здійснено 4 443,8 млн операції на суму 1 432,7 млрд грн.

Перекази з картки на картку за дев'ять місяців 2024 року становили третину за сумою (31,8%) та майже десятину за кількістю (8,3%). Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,4% за сумою та 13,4% за кількістю.

У Нацбанку повідомили, що середня сума однієї операції становила: в торговельній та сервісній мережах – 322 грн, з переказу з картки на картку – 1 976 грн, з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 553 грн.

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