Украинцы в этом году рекордно предпочитали безналичные расчеты

В Украине безналичные расчеты остаются наиболее популярными среди украинцев, их доля за девять месяцев 2024 достигла рекордных 94,5% по количеству.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"Количество операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за девять месяцев 2024 года составило 4 587,0 млн, а их сумма - 4 791,3 млрд грн. Из них безналичными были 3 000,6 млн сделок на общую сумму 3 105,4 млрд грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что доля безналичных операций за девять месяцев 2024 по сумме находилась на уровне 64,8% от общей суммы операций с платежными карточками, по количеству – достигла 94,5% (за девять месяцев 2023 – 65,4%). % и 93,5% соответственно.

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что за девять месяцев этого года больше операций с использованием карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях (73,6% и 46,2% соответственно). То есть было совершено 4 443,8 млн. операций на сумму 1 432,7 млрд. грн.

Переводы с карты на карту за девять месяцев 2024 года составили треть по сумме (31,8%) и почти десятину по количеству (8,3%). Оплата товаров и услуг в Интернете – 14,4% по сумме и 13,4% по количеству.

В Нацбанке сообщили, что средняя сумма одной сделки составляла: в торговой и сервисной сетях – 322 грн, по переводу с карты на карту – 1 976 грн, по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 553 грн.

Напомним:

Национальный банк Украины планирует провести пилотный проект по выпуску в обращение собственных цифровых денег – е-гривен.