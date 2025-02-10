Шмигаль: Україна та ЄІБ уклали угоди на понад 116 млн євро для відновлення

Українська правда

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, 10 лютого повідомив, що Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Джерело: пресслужба КМУ, передає "Європейська правда"

Деталі: Підписання відбулося під час зустрічі Шмигаля з президенткою ЄІБ Надією Кальвіньо.

Відповідно до першої угоди, ЄІБ виділяє 16,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності.

Друга угода відкриває шлях для отримання 100 млн євро на відновлення об’єктів водо– , теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

Загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму 4,95 млрд євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики.

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